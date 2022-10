Portugal vai “lucrar” €6.533 milhões com a União Europeia em 2022

Segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2022, Portugal deverá pagar €2.584 milhões para o orçamento da União Europeia e em troca receber €9.117 milhões de fundos europeus.

O saldo positivo ascenderá assim a €6.533 milhões em 2022. Em causa está um aumento de 40% face ao excedente de €4.653 milhões registado em 2021. Face ao excedente de €2.683 milhões de 2020, o saldo positivo de 2022 mais do que duplica.

Só em fundos comunitários do Portugal 2020, o governo conta receber €5.911 milhões em 2022, mais 41% face aos €4.202 milhões recebidos este ano.

Em particular, o governo realça o aumento significativo do Fundo Social Europeu, do Fundo de Coesão, do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), respetivamente, em 80%, 94%, 106% e 14% face a 2021.

Do novo quadro comunitário Portugal 2030, o governo conta receber €106 milhões ainda em 2021 e €474 milhões em 2022. Mas o calendário destes recebimentos estará dependente do momento da aprovação do chamado “Acordo de Parceria” com a Comissão Europeia e subsequente aprovação dos respetivos programas operacionais.

Neste exercício, foram incluídas previsões preliminares para os anos de 2021 e 2022 relativas ao recebimento do pré-financiamento anual, bem como ao reembolso do financiamento de execução prevista traduzido em fluxo financeiro da Comissão para Portugal, que assumem uma possível aprovação dos programas operacionais ainda em 2021. Mas o próprio governo já assumiu que estas negociações se podem arrastar para 2022.

Já do instrumento de recuperação Next GenerationEU – vulgo ‘bazuca’ europeia – Portugal deverá receber €2.732 milhões em 2022 contra €2.908 milhões em 2021.

Por um lado, o país receberá mais verbas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (€2.296 milhões em 2022 contra €1.811 milhões em 2021) e do Fundo para uma Transição Justa (€6 milhões contra um milhão de euros este ano). Por outro, as ajudas mais imediatas do ReactEU, que têm ajudado Portugal a recuperar da pandemia no último ano, deverão descer de €1.095 milhões em 2021 para €430 milhões em 2022.

Note-se que o recebimento das verbas para o Plano de Recuperação e Resiliência está dependente do cumprimento dos marcos e metas estabelecidos com a Comissão Europeia.