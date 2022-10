OE 2022. Valor mínimo do subsídio de desemprego torna-se definitivo e abonos de família são reforçados

O Governo decidiu tornar permanente o patamar mínimo de subsídio de desemprego equivalente a 1,15 IAS (Indexante de Apoios Sociais) que até aqui vigorou como medida de carácter excecional no âmbito da pandemia de Covid-19.

A medida consta do Orçamento do Estado para 2022 entregue esta segunda-feira na Assembleia da República por João Leão, ministro das Finanças. A proposta do Governo torna contempla ainda o reforço de outros apoios sociais como os concedidos às famílias com crianças e jovens.

O primeiro-ministro António Costa já tinha garantido, em entrevista ao Expresso, em agosto deste ano, que os apoios sociais criados no âmbito da pandemia eram para manter, sinalizando a necessidade de "manter os apoios às empresas, o apoio aos rendimentos dos que trabalham, aos que perderam o emprego e os que dependem de prestações sociais". A proposta de orçamento agora conhecida consolida algumas destas matérias.

No que diz respeito ao subsídio de desemprego, o patamar mínimo de 1,15 IAS (Indexante de apoios sociais), ou seja 504 euros, definido a título extraordinário durante a pandemia, vai tornar-se definitivo. No documento hoje entregue na Assembleia da República pode ler-se que "o subsídio de desemprego vai ter definitivamente um valor mínimo de 1,15 IAS (504 euros, ie, acima do limiar de pobreza) para quem tinha um trabalho a tempo inteiro". A proposta do Governo mantém ainda a majoração que já estava a ser aplicada "no caso de famílias monoparentais ou em que ambos os membros do casal se encontrem desempregados”.

Atualização e reforço dos abonos

Em matéria de apoios sociais, a proposta do Executivo prevê ainda o alargamento do subsídio de apoio aos cuidadores informais. Este apoio beneficia atualmente apenas pessoas residentes nos concelhos abrangidos pelos projetos-piloto e "será alargado a todo o país", concretiza a proposta. O Executivo pretende garantir aos cuidadores informais medidas que promovam a conciliação entre a atividade profissional e a prestação de cuidados pelo cuidador informal não principal, condições de acesso à tarifa social da energia elétrica e do gás natural, equiparando os cuidadores informais que auferem subsídio de apoio aos restantes beneficiários de prestações de solidariedade, bem como "garantir que os cuidadores informais possam ter prioridade no atendimento nos serviços públicos".

Outra das propostas do OE 2022 é o reforço do apoios às famílias com filhos, até aos 17 anos. No âmbito do pacote "Garantia para a Infância" estão previstas três medidas. Por um lado, será atribuído um complemento ao abono de família que garantirá a todas as crianças e jovens (até aos 17 anos, inclusive) em risco de pobreza extrema um montante anual de apoio de 1.200 euros anuais (100 euros por mês). A implementação da medida será faseada ao longo de dois anos, garantindo, em 2022, o limite de 70 euros de apoio mensal e atingindo o valor de 100 euros mensais em 2023.

Serão também reforçados os apoios às famílias com crianças e jovens através da atualização dos valores do abono de família de crianças e jovens do 1º e 2º escalões da Segurança Social. "Até 2023, de forma faseada, os montantes a pagamento nestes dois escalões serão aumentados de forma a garantir um valor de 600 euros por criança por ano (50 euros por mês). Este reforço corresponde a um aumento médio de 52% para as crianças com mais de 6 anos", lê-se no relatório que acompanha o OE 2022.

Ao mesmo tempo, os titulares do direito a abono de família, acima do segundo escalão, que atualmente não obtenham um valor total anual de 600 euros entre o abono atribuído e a dedução à coleta de IRS, têm direito a receber a diferença para esse valor, mediante transferência efetuada pela AT. Este valor será igualmente atingido de forma faseada para as crianças com mais de 6 anos, sendo o valor em 2022 de 41 euros por mês (492 euros/ano).

Medidas covid em execução

A proposta de orçamento para 2022 prevê ainda a manutenção de alguns apoios criados no âmbito da pandemia. "O Novo Incentivo à Normalização da Atividade Empresarial e o Apoio Simplificado às Microempresas estarão ainda em execução, tendo em vista a estabilização da atividade das entidades empregadoras e a redução do risco de desemprego dos trabalhadores de empresas que beneficiaram dos apoios à manutenção dos contratos de trabalho", sinaliza o documento que garante ainda que "prosseguindo o compromisso com a defesa do emprego e do rendimento dos trabalhadores e das famílias, o Governo avaliará prontamente, em função da evolução da situação pandémica, a readequação e reativação, das medidas extraordinárias que sejam consideradas necessárias".

Segundo o Executivo, desde o início da pandemia, o apoio público à manutenção de emprego abrangeu mais de 1 milhão de trabalhadores e 125 mil empresas, ascendendo, até à data, a um valor superior a 3.100 milhões de euros, incluindo isenções e reduções contributivas. "A implementação e ajuste progressivo destas medidas, permitiram que tenha sido atingido, ainda durante o ano 2021, um crescimento do nível de emprego e um nível de desemprego em linha com o período pré-pandémico, conforme demonstram os mais recentes indicadores do INE (taxa de desemprego mensal em agosto de 6,4%, menos 0,1 p.p. face a agosto 2019)", lê-se na proposta de orçamento para o próximo ano.