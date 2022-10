OE 2022. Despesa prevista da Segurança Social recua 1,3%

A área da Segurança Social terá em 2022 uma dotação orçamental (medida pela despesa total consolidada) de 22.012 milhões de euros. O montante representa uma redução 1,3% face à execução estimada de 2021 que se explica com a redução dos encargos no âmbito das medidas Covid que o Governo antecipa que possam ser menos significativos no próximo ano. Já a receita consolidada prevista no programa orçamental do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social é de 22.031,1 milhões de euros no próximo ano.

"Na estrutura da despesa total consolidada por classificação económica destacam-se as transferências correntes para o Orçamento da Segurança Social no montante de 9.208,4 milhões de euros e as transferências para famílias pela Caixa Geral de Aposentações (CGA) para pagamento de pensões no montante de 10.396,5 milhões de euros", lê-se na proposta de Orçamento do Estado entregue esta segunda-feira por João Leão.

A despesa com subsídios ascende a 616,2 milhões de euros, justificada maioritariamente pelos apoios concedidos pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, nomeadamente no âmbito do Programa ATIVAR.PT, da Medida de Incentivo à Normalização da Atividade Empresarial, integrados no Programa de Estabilização Económica e Social (PEES) e no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). As dotações específicas dizem respeito a transferências para a Segurança Social no montante de 9.208,4 milhões de euros (dos quais 7.347,7 milhões de euros no âmbito da Lei de Bases da Segurança Social) e para a CGA para pagamento de pensões no montante de 5.489,1 milhões de euros, suportada em receitas de impostos.

Recorde-se que a proposta de Orçamento do Estado entregue esta segunda-feira canaliza ainda para a Segurança Social a receita adicional proveniente do englobamento obrigatório no IRS das mais-valias mobiliárias que será obrigatória para os contribuintes que se encontrem no último escalão de rendimentos. Essa receita será orientada para reforçar o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, o fundo de emergência criado em 1989 para garantir a estabilidade do sistema contributivo da Segurança Social permitindo garantir o pagamento de pensões em situações de rutura, quando a receita obtida por via das contribuições seja inferior à despesa com o seu pagamento.