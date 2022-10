Metal Portugal. Exportações ainda crescem mas “está a ficar insustentável manter as empresas a laborarem”, alerta associação

"Neste momento estamos a chegar a um ponto em que se está a tornar insustentável manter as empresas a laborarem." A frase é de Rafael Campos Pereira, vice-presidente da associação do sector metalúrgico AIMMAP, preocupado com a envolvente económica - apesar do andamento das exportações continuar em alta. E no topo das preocupações está o "agravamento constante e ininterrupto do custo das matérias-primas, do transporte marítimo e mais recentemente do combustível e da energia".

"Urge o Governo tomar uma posição para que torne sustentável um dos maiores sectores da economia portuguesa. Além disso, uma parcela muito significativa dos preços dos combustíveis e da energia refere-se a taxas e impostos, situação que deve ser "resolvida e invertida imediatamente", insiste o dirigente associativo do sector líder das exportações nacionais num comunicado construído à volta das estatísticas sobre as vendas ao exterior.

A fileira continua numa toada de crescimento estável, com um registo de 1.104 milhões de euros no mês de agosto, o que representa um crescimento sustentado de 2,6% face ao período homólogo de 2020", refere o comunicado. Para os primeiros oito meses do ano há crescimentos de 25,6% face a 2020 e de 0,7% face ao período pré-pandemia (2019).

No entanto, "apesar de estes números serem bastante bons, tendo em conta que o mês de agosto é geralmente um mês marcado pelo abrandamento generalizado da economia devido ao período de férias, ficaram aquém do esperado".

E para a AIMMAP "este furar de expectativas" deve-se "em grande medida" ao agravamento constante e ininterrupto do custo das matérias-primas, do transporte marítimo e, mais recentemente, do combustível e da energia.

Quanto aos números das vendas ao exterior, se os mercados ditos tradicionais, como Espanha, França, Reino Unido, Alemanha e Itália continuam em destaque, a sua quota tem vindo a cair, estando atualmente nos 71,2%.

"Em contracorrente, assistimos desde o início da pandemia ao aumento da importância de mercados que até então não eram tradicionais, como o Japão, a China, a Austrália e Marrocos, e que se mantêm no topo de principais parceiros comerciais", destaca a associação.

Com um crescimento de 25,6% face a 2020 e com um crescimento de 0,7% face ao período pré-pandemia, o METAL PORTUGAL continua a mostrar a resiliência das suas empresas para conseguir manter o nível de qualidade da produção nacional.