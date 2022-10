Tarifas reguladas de luz e gás estão a esmagar a concorrência

A turbulência nos mercados energéticos europeus já começou a ter reflexos no ambiente concorrencial da venda de eletricidade e gás a clientes domésticos e os mais recentes tarifários dos fornecedores no mercado liberalizado mostram como estes comercia­lizadores já estão a ficar ‘fora de jogo’ quando comparados com os preços das tarifas reguladas. Na eletricidade, 15 das 20 empresas com ofertas para clientes domésticos já cobram mais caro que o mercado regulado, e no gás as 14 empresas no mercado liberalizado já têm tarifá­rios acima dos regulados.

Segundo o levantamento feito pelo Expresso a partir dos simuladores da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), na eletricidade, as 15 empresas que cobram mais caro apresentam faturas que ficam entre 1% e 95% acima dos preços regulados da SU Eletricidade, com a média das ofertas a situar-se 40,4% acima das tarifas reguladas. As únicas cinco empresas que ainda são mais competitivas correspondem aos operadores com maiores quotas de mercado (e que têm assegurado que até ao final do ano não aumentam os seus preços, apesar da escalada no mercado grossista). Estes cinco proporcionam poupanças face aos preços regulados entre os 2,7% da Goldenergy e os 7,6% da EDP Comercial (no meio deste intervalo estão Galp, Endesa e Iberdrola).