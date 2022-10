Alojamento local está a salvar algumas aldeias do desaparecimento

O número de novos alojamentos locais no interior do país está a crescer desde o início do ano, beneficiando os distritos do interior, que apresentam saldo positivo entre as unidades que requerem licença de operação e as que cancelam a atividade. Guarda, Bragança, Vila Real e Viseu são os distritos que registam maior crescimento.

No Lamegal, uma pequena aldeia do concelho de Pinhel, no distrito da Guarda, são quatro casas que estão a ser recuperadas. Os velhos edifícios de granito, durante anos abandonados, estão a ser recuperados para acolherem unidades de alojamento local. O projeto do Centro Social do Lamegal, que está a comemorar 40 anos, é financiado por fundos comunitários e permitiu comprar as casas por valores “entre os €500 e os €5 mil”, conta Ricardo Capelo, presidente da associação.