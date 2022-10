Empresários céticos sobre impacto do plano de recuperação no investimento

Pelo 16º ano consecutivo, a consultora Deloitte esteve no terreno a auscultar as empresas e, claro, uma das dimensões aferidas foi o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), em relação ao qual quase metade dos inquiridos (49%) sinaliza que “não responde às necessidades de investimento do país”.

No Observatório da Competitividade Fiscal 2021 consta ainda que 40% dos empresários considera que, embora bem delineado, o PRR “pode ser melhorado, tendo em vista incrementar a realização de investimentos prioritários no país”, ou seja, é insuficiente para os desafios a enfrentar no futuro. Apenas 3% dos empresários considera que este instrumento está “muito bem concebido”.

Não obstante, uma larga maioria dos participantes no estudo (72%) indicou à Deloitte que é urgente a operacionalização do PRR, mas mais importante ainda (para 79% das empresas) é a finalização do Portugal 2020.

O inquérito, realizado durante os meses de junho e julho deste ano, obteve respostas de 91 empresas com sede fiscal em Portugal, cujo principal sector de atividade é o terciário, 63% das quais com um volume de negócios superior a 50 milhões de euros e 68% com um quadro de pessoal acima dos 250 trabalhadores.

Como avalia o Plano de Recuperação e Resiliência português?

Ajudas ao emprego são necessárias…

Quase 60% dos empresários elegem a reintrodução do benefício fiscal à criação de emprego – e à sua adaptação para permitir a manutenção dos postos de trabalho existentes antes da pandemia –, como a mais importante medida de apoio à economia na fase de retoma. Com pouca diferença, em segundo lugar, vem a redução da taxa do IRC e da derrama estadual.

Tal como no estudo anterior, o lay-off simplificado é eleito como a medida com maior impacto no combate à crise gerada pela Covid-19, com os ‘votos’ de 88% dos empresários, num total superior ao verificado no primeiro ano da pandemia (80%).

De seguida, com 43% das respostas, são sinalizadas as moratórias nos créditos à habitação e empresariais. Em terceiro lugar (35%), surgem as medidas de apoio aos trabalhadores independentes e empresários em nome individual, que, recorde-se, foram alargadas este ano após apreciação parlamentar.

Com as alterações ao diploma relativo aos mecanismos de ajuda (decreto-lei n.º 6-E/2021) expandiu-se o universo de beneficiários das medidas, que já incluía os trabalhadores independentes, gerentes e empresários em nome individual.

No caso destes últimos, a novidade foi a introdução, pela Assembleia da República, da determinação “com e sem contabilidade organizada e independentemente de terem trabalhadores a cargo” – duas premissas que ao não estarem contempladas logo na legislação fizeram com que as ajudas da Segurança Social não chegassem a muitas pessoas em dificuldades.

Ranking das medidas a adotar na fase de retoma da economia

… e aumentar a capacidade de produção também

Portugal deve centrar-se não só na criação de nova capacidade produtiva, como no aumento das estruturas existentes, consideram 70% dos inquiridos quando questionados sobre para onde devem ser direcionados os apoios ao investimento. Com avaliações relevantes também sobressaem as áreas da digitalização e da Investigação e Desenvolvimento.

Por outro lado, no desenvolvimento de incentivos financeiros deveria ser tido em conta que mais de metade das empresas ouvidas (61%) indicaram que não concorreram a este tipo de apoios nos últimos anos. Entre as 39% que os usaram, o destaque vai para o Sistema de Incentivos à Investigação e ao Desenvolvimento Tecnológico.

No que toca a ‘empurrões’ via incentivos fiscais cerca de 2/3 das empresas referem tê-los utilizado, com 42% dos inquiridos a mencionar o Sistema de Incentivos Fiscais em Investigação e Desenvolvimento Empresarial (SIFIDE).

Já sobre as condicionantes no acesso a apoios públicos e incentivos fiscais, aproximadamente sete em cada dez inquiridos não concorda que tal dependa da manutenção de um número médio de trabalhadores igual ou superior ao observado em 1 de outubro de 2020.

Custos de contexto e burocracia são grandes empecilhos

Por sua vez, o IVAucher não convence enquanto medida para potenciar o consumo nos sectores da restauração, hotelaria e cultura, com 58% dos inquiridos a desprezarem este instrumento.

Outra curiosidade é o facto de quase metade (47%) dos participantes no estudo considerar como “positivo” o aumento de exigência dos requisitos para beneficiar das taxas reduzidas de tributação autónoma de IRC no que respeita às viaturas ligeiras de passageiros híbridas plug-in.

Para os empresários, o principal obstáculo à competitividade e atratividade da economia portuguesa são os custos de contexto e a burocracia em geral, que já em 2020 encabeçavam o topo da lista.

A carga fiscal sobre as empresas surge em segundo lugar, enquanto o funcionamento da justiça tem vindo a descer posições no ranking das maiores condicionantes ao investimento em Portugal – aqui a leitura pode ser benévola no sentido de considerar que houve melhorias percecionadas pelos empresários ou questionar se tal evolução apenas resulta de uma pior avaliação, nos últimos dois anos, dos custos de contexto, burocracia e carga fiscal. Há que ressalvar que, numa filtragem mais fina, os empresários indicam que o funcionamento dos tribunais é o principal custo de contexto, seguindo-se os licenciamentos e as autorizações camarárias.

No que respeita ao combate à fraude e fuga aos impostos, as empresas defendem o alargamento da tributação por métodos indiretos e o agravamento da moldura penal para os infratores.

Sem surpresas, no que toca ao sistema fiscal, é pedida uma menor complexidade e estabilidade da legislação fiscal.

Top 6 das áreas de investimento que deviam ser apoiadas