PSI-20 de volta ao terreno positivo à boleia do grupo EDP

O índice de referência português, PSI-20, começou a sessão desta quinta-feira de volta ao "verde", com uma valorização de 0,73%, para 5.501,80 pontos, às 8h25 - hora a que nenhuma cotada se encontrava em queda.

Todos os "grandes" se encontram a negociar em alta, mas é o grupo EDP quem mais puxa pelo PSI-20, com a EDP a avançar 2,08% para 4,606 euros por ação e a EDP Renováveis 1,85% para 20,94 euros.

Mas também o BCP, Galp e Jerónimo Martins animam a bolsa de Lisboa. O banco avança 1,42% para 0,1643 euros por ação, a petrolífera ganha 1,31% para 9,72 euros e a retalhista avança mais ligeiramente, 0,61% para 18,245 euros.

Porém, a maior subida da manhã pertence à Novabase que avança 2,37% para 4,85 euros por ação.

Em sentido contrário, no "vermelho", não se encontra nenhuma cotada. Assim, das 19 cotadas, 17 encontram-se a negociar em alta e as restantes não apresentam qualquer variação face ao fecho do dia anterior.

Lisboa segue a Europa, acabando por ter uma prestação ligeiramente menos positiva, uma vez que as grandes praças europeias têm ganhos ainda maiores. Por exemplo, o Stoxx 600, índice de referência europeu, valoriza cerca de 1,14%.