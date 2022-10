Novo “botão de salvação” para falhas de energia chega em novembro

No caso de existirem falhas no abastecimento de energia, o sistema elétrico podia até agora contar com um “botão de salvação”: acionado, algumas empresas comprometiam-se a parar o seu consumo, de forma a baixar a exigência sobre a rede. Mas isto tinha um custo para o sistema elétrico (isto é, para o conjunto dos consumidores), e a Comissão Europeia considerou-o uma ajuda de Estado. Por isso, pensou-se numa alternativa. E esta deve estar pronta a 1 de novembro, diz o Ministério do Ambiente ao Expresso.

