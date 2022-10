Governo avança com aumento salarial de 0,9% para a função pública

Afinal, os funcionários públicos vão contar com uma atualização salarial transversal, para todos os trabalhadores, no próximo ano.

Depois de, na última segunda-feira a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, ter dito aos sindicatos que não estavam reunidas condições económicas para essa atualização, esta quinta-feira, na segunda ronda negocial, avançou com uma proposta de aumento de 0,9% generalizado a toda a função pública, apurou o Expresso junto dos sindicatos da Administração Pública (AP).

Porquê 0,9%? A lógica apontada pelo Governo aos sindicatos "é acompanhar a inflação de 2021", indicou ao Expresso Sebastião Santana, coordenador da Frente Comum (afeta à CGTP), a primeira estrutura sindical a reunir esta tarde com a ministra Alexandra Leitão. Um valor com que "discordamos profundamente", vincou o sindicalista. Recorde-se que a Frente Comum reivindicava um aumento de pelo menos 90 euros para todos os funcionários públicos.

A proposta do Governo replica, assim, o modelo seguido nos aumentos salariais de 2020. Nesse ano, pela primeira vez em mais de um década, os salários da função pública foram atualizados de forma transversal. O valor foi de 0,3%, em linha com a inflação do ano anterior, ou seja, de 2019.

Já em 2021, com a pandemia a pesar nas contas públicas e com a inflação de 2020 em valores negativos, não houve atualização salarial geral e só os salários mais baixos da Administração Pública foram aumentados.

O sinal de que o Governo iria avançar com aumentos salariais para a função pública no próximo ano já tinha sido dado na tarde desta quinta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, no Parlamento.

Interpelado pelo PCP sobre mais de uma década sem aumentos salariais na função pública, António Costa lembrou que tinha havido um aumento em 2020, de 0,3%, tendo precisamente como referência a inflação de 2019. E a propósito das negociações em curso com os sindicatos avançou que "vamos ver. Vamos tentar chegar a acordo e que esse acordo seja bom e sustentável".

Além deste aumento para todos os trabalhadores, a ministra Alexandra Leitão já tinha sinalizado na última segunda-feira uma subida dos salários mais baixos da AP pela via da atualização do salário mínimo. Em causa estão os assistentes operacionais nas primeiras posições remuneratórias. Além disso, indicou que as primeiras posições da carreira de assistente técnico - trabalhadores com qualificações ao nível do secundário - também seriam atualizadas para manterem alguma distância em relação aos assistentes operacionais. Aliás, a compressão da base da Tabela Remuneratória Única é uma das grandes críticas dos sindicatos da AP. Sinalizado por vários membros do Governo está, também, a subida do salários de entrada dos técnicos superiores na AP.

Mas, para já, a ministra não avançou propostas concretas, reservando essa questão para janeiro.