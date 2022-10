BCP volta a registar prejuízos na Polónia

O banco polaco do BCP vai voltar a registar prejuízos no terceiro trimestre. O anúncio foi feito esta quarta-feira, 6 de outubro, e vai pressionar, mais uma vez, as contas da instituição portuguesa. Tudo por causa, novamente, dos créditos concedidos em francos suíços.

O aviso foi feito em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM): “O Conselho de Administração Executivo do Bank Millennium S.A. informa que tomou a decisão de constituir, nas contas do terceiro trimestre de 2021, provisões de PLN 451,8 milhões para riscos legais relacionados com empréstimos hipotecários em moeda estrangeira originados pelo Bank Millennium”.

Em causa estão, ao câmbio atual, praticamente 100 milhões de euros de novas provisões. “Serão constituídas provisões adicionais de PLN 74,3 milhões para riscos legais relacionados com a carteira de crédito originada pelo Euro Bank, mas sem impacto nos resultados líquidos”, adianta ainda o comunicado. O EuroBank foi comprado, no ano passado, pelo Bank Millennium.

Segundo explica o banco polaco, e como tem acontecido recentemente, todas estas provisões devem-se ao facto de as decisões judiciais em torno destes créditos se terem revelado negativas (a favor dos clientes): “As provisões refletem a continuação das tendências negativas nas decisões judiciais, a entrada de novos processos judiciais e as alterações na metodologia de avaliação de risco do banco”.

“Em resultado deste nível de provisões, e apesar do sólido desempenho operacional, o banco espera um resultado líquido negativo no terceiro trimestre de 2021”, assinala o comunicado do Bank Millenniunm, detido em 50,1% pelo BCP. Os resultados do terceiro trimestre do banco polaco serão publicados a 26 de outubro.

Assim, as contas do BCP - a divulgar a 27 de outubro - sairão novamente pressionadas. No segundo trimestre, o banco comandado por Miguel Maya já teve prejuízos precisamente por conta deste fator.

Em bolsa, o BCP resvalou recuou quase 2,5% esta quarta-feira, cotando nos 16,2 cêntimos, depois de uma escalada que o afastou dos 12 cêntimos em que negociava a 21 de setembro.