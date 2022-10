Preço do barril de petróleo nos Estados Unidos sobe para mais de 78 dólares: é o valor mais alto dos últimos sete anos

O preço do petróleo nos Estados Unidos da América atingiu o seu valor mais alto nos últimos sete anos, depois da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) ter ignorado os pedidos da Casa Branca para aumentar a produção de crude e assim ajudar a combater a atual crise energética mundial devido aos preços do gás natural e do carvão.

Segundo o “Financial Times”, a OPEP+ disse esta segunda-feira que iria manter o seu plano original de aumentar a produção de petróleo de forma gradual em apenas 400 mil barris por dia em cada mês. Esta decisão ameaça aumentar a tensão entre os grandes consumidores de energia como a Europa, mas depois deste anúncio o preço do barril de referência dos EUA (West Texas Intermediate) subiu 3% para mais de 78 dólares por barril, a primeira vez que tal acontece desde 2014. Além disso, o preço do barril de Brent chegou aos 82 dólares pela primeira vez em três anos.

A Casa Branca está em contacto com a OPEP+ para encontrar “uma solução de compromisso que garanta que os aumentos de produção propostos [pela OPEP+] aconteçam”, garantiu Jean Psaki, do gabinete de imprensa da Administração Biden, que confirmou ainda que Jake Sullivan, Conselheiro de Segurança Nacional, abordou o tema do aumento do petróleo com responsáveis da Arábia Saudita durante uma visita ao país na semana passada. O objetivo é “assegurar que conseguimos manter o preço do gás baixo para o povo americano”, disse a responsável, lembrando que os EUA não fazem parte da OPEP+.

A Arábia Saudita é, na prática, o país que lidera a OPEP+. O “Financial Times” cita fontes próximas da família real saudita que indicam que não está em cima da mesa, para já, uma mudança de estratégia no que toca à produção de petróleo.