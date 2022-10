Paulo Guichard, ex-administrador do BPP condenado, vai regressar a Portugal

Paulo Guichard, ex-administrador do Banco Privado Português já condenado e a viver no Brasil há 10 anos, comunicou ao tribunal que vai regressar a Portugal esta semana. Guichard foi convocado a apresentar-se em Lisboa na sexta-feira.

"A fim de dar cumprimento do seu dever processual de comparecer perante a autoridade judiciária quando para tal convocado (art. 61.º/6/a) do CPP), o arguido regressará a Portugal durante a presente semana", lê-se na carta enviado pelo seu advogado, Nuno Brandão, à Juíza de Direito do Juízo Central Criminal de Lisboa. E acrescenta: "Mais, perante o enorme abalo social provocado pela fuga do arguido João Rendeiro e as suspeições públicas que de imediato se fizeram sentir sobre o risco de ser o próximo arguido deste processo a subtrair-se à acção da Justiça, é intenção do arguido Paulo Guichard passar novamente a residir em Portugal."

Logo na altura da fuga de Rendeiro, o seu advogado assegurava que Paulo Guichard não era "um foragido" e que, quando fosse chamado iria apresentar. Já esta semana, em entrevista à SIC, Guichard voltou a garantir que não iria fugir à Justiça como João Rendeiro, por considerar "um ato de cobardia".