Vendedores de Imprensa acusam Vasp de “desrespeito total”, Vasp diz que “está a cumprir na medida em que pode cumprir”

A Associação Nacional de Vendedores de Imprensa (ANVI) acusou esta segunda-feira a Vasp de "desrespeito total" pela decisão judicial que determinou a suspensão da taxa diária de distribuição, mas a empresa de distribuição garante cumprir "escrupulosamente" as decisões judiciais.

As acusações "são todas falsas", diz Paulo Proença, administrador-delegado da Vasp, ao Expresso. "A Vasp está a cumprir na medida em que pode cumprir", sendo que a providência cautelar só obriga ao cumprimento pelas partes, ou seja a Vasp, a ANVI e um ponto de venda não identificado, que interpuseram a ação em tribunal.

"A Vasp, quando foi notificada da providência cautelar, contactou a ANVI no sentido de nos indicar quais eram os pontos de venda associados à ação para que a Vasp lhes pudesse aplicar a medida. A ANVI até ao dia de hoje recusa-se a identificar esses pontos de venda, alegando que a providência cautelar se aplica a todos os pontos", explica.

"A taxa não é uma taxa fixa de 1,50 por dia e 1 euro ao domingo. A taxa está limitada: se exceder 5% do valor de faturação de produtos de imprensa, a Vasp credita" a diferença, explica o responsável da distribuidora. "No limite", nos pontos de venda "muito pequenos" a margem pode estar reduzida a 10% no caso dos jornais e de 15% a revistas, face aos usuais 15% nos jornais e de 20% nas revistas, diz o administrador-delegado.

Entretanto, garantindo que "não vai desistir", a ANVI avisa que, "além da via legal, vai tomar medidas de força no sentido de chamar a atenção para atropelamento das regras básicas da democracia". O objetivo é "pressionar este gigante a não esmagar tão frágil elo" da cadeia jornalística, acusando-o de "levar muitos pontos de venda, nomeadamente os pequenos comerciantes e os que se encontram no interior do país, a não vender qualquer imprensa por decisão da Vasp".

"Não respeitar o tribunal é um sinal forte do sentimento impune das grandes organizações com monopólio", remata a ANVI.

Taxa da discórdia

No comunicado enviado esta segunda-feira de tarde pela ANVI, a associação acusa a Vasp de "desrespeito total das ordens do tribunal", designadamente da providência cautelar de 9 de julho de 2021 e do despacho do dia 9 de setembro de 2021 que suspendeu a taxa diária de distribuição. A associação alerta que a taxa que continua a ser cobrada "está a sobrecarregar e a duplicar os custos dos agentes, com forte incidência nos mais frágeis".

"A cobrança desta taxa diária está a ser feita de forma ilegal, assim como a Vasp está a cessar contratos com os seus agentes com base no não pagamento da taxa diária mencionada na fatura", afirma a ANVI.

A VASP ripostou, reagindo em comunicado: considera que as alegações da ANVI não têm "qualquer fundamento" e garante que "cumpre escrupulosamente as decisões judiciais que lhe são dirigidas".

Segundo argumenta, "mesmo as providências cautelares, como por princípio qualquer decisão judicial, apenas vinculam as partes, não sendo as mesmas oponíveis a terceiros, nem produzindo efeitos 'erga omnes', salvo as exceções previstas na lei, como a ação popular ou a ação prevista no regime jurídico das cláusulas contratuais gerais".

Ora, salienta, "a decisão em causa não foi proferida ao abrigo de qualquer um destes regimes", aplicando-se por isso "a regra de que a mesma só é oponível entre as partes do procedimento cautelar": "E quanto a estas, a saber, a associação e um seu associado, a Vasp tem cumprido integralmente a providência decretada", assegura.

Garantindo que o seu "entendimento é reconhecido e aceite por outros pontos de venda, que reconhecem que esta providência não lhes é aplicável", a Vasp avança que, "por respeito aos seus pontos de venda, eventuais associados da associação à data da instauração da providência, e com o objetivo de, também em relação a estes, cumprir com o decidido pelo Tribunal de Sintra a 9 de julho de 2021, ainda que sem audição prévia da Vasp (situação que se mantém), requereu, nessa mesma data, por comunicação dirigida à ANVI, a identificação expressa dos respetivos associados à data da propositura do processo".

"A ANVI recusou-se liminarmente, até à presente data, a prestar a informação em causa à Vasp", afirma, reiterando que, "portanto, inexiste qualquer incumprimento da providência por parte da Vasp": "A associação é que se recusa liminarmente a facultar a informação diligentemente requerida e identificada na nossa comunicação de 9 de julho de 2021", refere.

No comunicado divulgado esta segunda-feira, a empresa de distribuição sustenta que cobrança da taxa diária é "a única forma de acautelar a continuidade do fornecimento do serviço de distribuição de publicações em todo o território nacional de forma contínua e ininterrupta, promovendo a coesão social, cultural e territorial".

Segundo salienta, este serviço "é efetuado sem qualquer apoio do Estado [e] obriga a um esforço conjunto de todos os intervenientes na cadeia de valor, incluindo nesse esforço a comparticipação pelos pontos de venda nos custos de transporte, entrega e recolha de publicações pela Vasp".