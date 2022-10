PSI-20 sobe, mas o resto da Europa desce de olhos postos no psicodrama Evergrande

O principal índice português fechou em alta de 0,63% para os 5.511,84 pontos, contrariando a tendência europeia de queda. O índice pan-europeu Stoxx Europe 600 encerrou em baixa de 0,41%, espelhando os temores dos mercados em relação à novela chinesa Evergrande, longe do seu último capítulo, e desilusão com a decisão da OPEP de não acelerar a produção em novembro.

As bolsas norte-americanas também caíam fortemente a meio da tarde desta segunda-feira, com o Dow Jones Industrial Average a cair 0,95% e o tecnológico Nasdaq a dar um trambolhão de 2,25%.

O bom desempenho do PSI-20 na sessão desta segunda-feira é atribuível à Galp Energia, que liderou os ganhos, seguida da Jerónimo Martins e do BCP, três pesos-pesados do índice com valorizações relevantes na primeira sessão da semana.

A energética subiu 3,54% para os 10,07 euros, a retalhista cresceu 2,42% para os 17,78 euros, e a única cotada do setor bancário apreciou 1,9% para os 0,1611 euros.

O grupo EDP, contudo, impediu maiores ganhos na jornada de segunda-feira: a EDP Renováveis afundou 2,86% para os 21,08 euros, liderando as perdas; e a casa-mãe depreciou 1,27% para os 4,525 euros por ação.