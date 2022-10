Governo convida Gabriel Bernardino para presidir à CMVM. Regulador fica com três gestores, todos homens

O Governo convidou Gabriel Bernardino, que durante dez anos esteve à frente do supervisor europeu dos seguros, para ser o próximo presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). O regulador dos mercados ficará, por agora, apenas com três membros, todos homens. Os estatutos preveem mais duas vagas no conselho de administração, mas, sobre eles, nada é dito pelo Ministério das Finanças.

A intenção do Executivo de avançar com esta indicação já tinha sido noticiada pelo "Jornal Económico" há alguns meses, e hoje reforçada pelo "Eco". No final desta segunda-feira, 4 de outubro, o Ministério das Finanças confirmou a indicação.

“O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, convidou Gabriel Rodrigo Tavares Bernardino a assumir o cargo de presidente do Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), sucedendo a Gabriela Figueiredo Dias, cujo mandato terminou no final do passado mês de junho”, segundo o comunicado enviado às redações.

A atual presidente tinha avisado que não estava disponível para continuar eternamente no cargo sem substituição, mas ainda não abandonará as funções. Para já, esta é apenas uma indicação porque há um percurso pela frente.

A Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP) tem de avaliar o candidato, escrevendo um relatório de avaliação curricular e adequação de competências. Depois, o nome terá de ser sujeito a audição prévia na comissão parlamentar de Orçamento e Finanças, ainda que sem poder vinculativo.

Ao Expresso, o Ministério das Finanças não respondeu se haveria alguma mudança relativa às remunerações aplicadas nesta autoridade de supervisão financeira, mas no comunicado indica que se aplica o estatuto de gestor público, o que quer dizer que há limites no que diz respeito à remuneração, a não ser que possa optar pelo regime salarial de origem (foi este o estatuto de que a Caixa Geral de Depósitos saiu em 2017, para que os seus gestores pudessem receber salários mais elevados).

Indo agora para o regulador do mercado de capitais, dos auditores e dos peritos avaliadores de imóveis, Gabriel Bernardino sai daquela que tem sido a sua área de atuação. Entrou para o antigo Instituto de Seguros de Portugal (hoje Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, ASF), em 1989, sendo que exerceu aí cargos diretivos entre 2000 e 2010.

Foi no ano seguinte que partiu para a Autoridade Europeia de Supervisão dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA, na sigla inglesa), de onde saiu este ano, após completar o máximo de dez anos.

Três membros, três homens

Com a chegada de Bernardino, nascido no Bombarral em 1964, a CMVM fica apenas com três membros: o novo presidente e dois vogais, José Miguel Almeida e Rui Pinto. Há uma vaga na vice-presidência e num dos vogais (os estatutos da CMVM preveem cinco membros da administração, mas o Governo tem ignorado esse facto).

A lei-quadro das entidades reguladoras assume que deve haver alternância no género do presidente (e, neste caso, passa do feminino para o masculino), mas também que tem de haver uma representação mínima de 33% de cada género, o que manifestamente não acontece por agora. Questionado pelo Expresso, o Ministério das Finanças nada respondeu sobre futuras nomeações por parte do gabinete de João Leão.

No Banco de Portugal, depois de reconduzir Hélder Rosalino como administrador, também fica pelo menos uma mulher para chamar para a administração liderada por Mário Centeno. Na ASF, há um administrador com o mandato terminado desde o fim de 2017, sem qualquer substituição por parte dos governos de António Costa, que sempre alegaram a importância da supervisão financeira.