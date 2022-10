Beneficiários da ADSE pagam €638 milhões, mas mandam pouco

Imagine que 3,5% do seu rendimento bruto (salário ou pensão) lhe era descontado para acautelar o acesso a cuidados de saúde privados em caso de necessidade. Se for, ou tiver sido, trabalhador do Estado, o exercício torna-se fácil, já que, caso esteja inscrito na ADSE, lida com esta realidade todos os meses (incluindo na altura dos subsídios de férias e de Natal) — é o preço a pagar para ser um dos 1,3 milhões de beneficiários do subsistema de saúde público.

Agora, depois de calcular o encargo anual para ter acesso a uma ampla rede privada hospitalar a preços controlados, graças a acordos de convenção, retenha o facto de que o excedente orçamental da ADSE soma mais de €770 milhões e que 91% do seu financiamento sai dos bolsos dos beneficiários, num total de €637,7 milhões em 2020. Some o facto de que é inegável que o subsistema de saúde dos trabalhadores do Estado supera qualquer melhor proposta no mercado dos seguros privados. A ADSE não impõe um limite de idade, não tem tetos máximos de despesa em tratamentos diferenciados, como acontece no cancro, e permite o acesso a custo zero dos filhos dos beneficiários (até ao limite dos 26 anos) e também acolhe os cônjuges sem rendimentos. Além disso, distingue-se pelo seu caráter solidário, em que quem tem maiores rendimentos contribui com mais dinheiro para o subsistema, acautelando o acesso igualitário dos associados com menor capacidade financeira.