PSI-20 fecha semana com sinal verde com EDP e BCP a dar energia

A semana encerra, no PSI-20 e na Europa, numa nota de indecisão. Sem tendência definida - apesar de o índice compósito Stoxx 600 ter fechado em queda de 0,53% - as praças europeias reagiram tanto aos indicadores económicos das grandes economias do Velho Continente, a recuperar mais depressa do que o esperado do impacto da pandemia, como aos indicadores da China, a revelar um inesperado abrandamento da indústria no país.

O índice português PSI-20 encerrou em alta de 0,3% para os 5.477,07 pontos, alinhado com o seu congénere de Madrid, o IBEX, entre os índices europeus que fecharam em alta. O principal índice espanhol fechou a sessão de sexta-feira com uma ligeira valorização de 0,036%.

O grupo EDP e o BCP, foram as grandes impulsionadoras do PSI-20. A EDP Renováveis cresceu 1,31% para os 21,70 euros, ao passo que a EDP valorizou 1,06% para os 4,583 euros.

Já o BCP, a única cotada do setor bancário na bolsa portuguesa, apreciou 0,89% para os 0,1581 euros num dia de greve dos trabalhadores do setor em protesto contra os processos de despedimento coletivo em curso. Os balanços da greve - que também abrange o Santander - são contraditórios.

Porém, a liderança dos ganhos pertenceu à Corticeira Amorim, que cresceu 1,69% para os 12,04 euros.

As quedas foram, por sua vez, lideradas pelos CTT, que desvalorizou 2,04% para os 4,56 euros, numa altura em que não consegue dar vazão a milhares de encomendas, ainda à espera de chegar ao destino.