Utentes da ADSE pedem ajuda ao regulador

Os desabafos nas redes sociais espelham a ansiedade vivida pelos beneficiários da ADSE, subsistema de saúde dos funcionários públicos, desde que entraram em vigor, no início de setembro, as novas tabelas de regras e de preços para o regime convencionado (dá acesso a hospitais privados a custos reduzidos). A ADSE fechou preços e os grandes prestadores decidiram acabar com os acordos em alguns procedimentos, porque, alegam, o custo real não fica coberto pelo subsistema. Somam-se situações em que os beneficiários se sentem prejudicados e estão a pedir ajuda à Entidade Reguladora da Saúde (ERS).

“Quem precisa de tratamentos, consultas e alguns exames devido a doenças crónicas tem sempre o coração nas mãos”, escreve uma beneficiária numa publicação recente na página de Facebook da Associação 30 de Julho. Ao Expresso, Rogério Matos, membro da direção desta estrutura representativa dos inscritos na ADSE, revela que aumentaram de forma significativa as adesões à plataforma, assim como os pedidos de esclarecimentos. Os beneficiários perderam o norte quanto à possibilidade de continuarem a ir à unidade de saúde do costume ou se ainda têm consulta com o seu médico, usufruindo das convenções. Além disso, mesmo com acordo, muitos preços são agora mais elevados, como acontece nas consultas (ver tabela), o que baralha mais os beneficiários (um terço são reformados).