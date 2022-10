Sindicatos afetos à UGT avançam com providência cautelar contra despedimentos no BCP e Santander

Mais Sindicato,, SBC e SBN, enrtegaram esta quinta-feira nos tribunais de Trabalho de Lisboa e do Porto uma providência cautelar contra os despedimentos coletivos no Santander e no BCP.

Em causa está, neste momento, o despedimento anunciado de 210 trabalhadores no Santander e 62 no BCP.

Em comunicado, as direções dos três sindicatos bancários afetos à UGT " deliberaram o recurso às vias judicias para que os Tribunais declarem a suspensão, atendendo à sua nulidade, dos processos em curso". E justificam a iniciativa já que, "consideram não haver qualquer justa causa objetiva para o despedimento – mas tão só a instrumentalização de um expediente legal para a aplicação de uma sanção a todos os que não aceitaram sair do banco por reforma ou rescisão por mútuo acordo".

Os sindicatos afetos à UGT, assim com o os restantes sindicatos do sector, nomeadamente o Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários (SNQTB) agrndaram para amanhã dia 1 de outubro uma greve conjuta.

No comunicado, pode ler-se ainda que "a forma como ambos os bancos conduziram os processos, ameaçando os trabalhadores envolvidos de que se não saíssem por acordo seriam alvo de despedimento coletivo, traduz-se numa pressão inadmissível e põe em causa a sua boa-fé negocial".

O MAIS, SBC e SBN , referem também que ao longo dos meses "utilizaram todos os meios ao seu alcance para evitar a concretização da pretensão do BST e do BCP".

Porém, como os bancos confirmam a sua intenção em avançar com o despedimento de dezenas de bancários, "recorrendo à instrumentalização de um mecanismo legal, em clara e patente fraude à lei, os três Sindicatos consideram que devem, desde já, envolver os Tribunais, estando certos da legitimidade da sua pretensão".