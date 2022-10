PSI-20 fecha em terreno positivo à boleia do BCP que continua em alta

O PSI-20 abrandou face aos ganhos da manhã, mas ainda assim continuou no "verde" e encerrou a sessão desta quinta-feira com uma valorização de 0,76% para 5.460,8 pontos. A bolsa de Lisboa é, em grande parte, impulsionada pelo BCP que continua em alta.

O banco liderado por Miguel Maya disparou 3,82% para 0,1567 euros por ação. Esta semana o BCP só viu ganhos e, analisando os últimos cinco dias, os ganhos superam os 10%.

Mas o BCP não é o único dos "pesos pesados" que se encontra em terreno positivo. Ao banco juntam-se a Galp (2,32% para 9,8 euros por ação) e a EDP Renováveis (1,52% para 21,42 euros).

Destaque ainda para a energética Greenvolt, que depois das perdas, avançou 2,94% aproximando-se dos seis euros por ação.

No total, nove das 19 cotadas fecharam o dia a "verde". Em terreno negativo ficaram outras nove, nomeadamente as restantes "gigantes" da bolsa: a Jerónimo Martins e a EDP que perderam 0,55% e 0,33% para 17,21 e 4,535 euros por ação, respetivamente.

A maior queda do dia pertence à Semapa que derrapou 2,5% para 11,7 euros por ação.

Lisboa contraria assim a tendência europeia, uma vez que as principais praças se encontram no "vermelho". Apesar do Stoxx 600, índice de referência europeu, estar com ganhos ligeiros (0,18%), as bolsas de Londres, Madrid, Frankfurt, Paris e Milão encontram-se todas em baixa.