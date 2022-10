Obras da Ferrovia 2020 derrapam para 2024. Governo só admite perder fundos em 2025

A IP — Infraestruturas de Portugal só conseguirá concluir o plano de investimentos Ferrovia 2020 em 2024. Mas o ministro Pedro Nuno Santos não admite perder os apoios do atual quadro comunitário que termina um ano antes, em 2023. Pelo contrário, até quer mais fundos do Portugal 2020. “Está em estudo a possibilidade de aumentar o cofinanciamento do Ferrovia 2020, ainda no âmbito do atual quadro comunitário, designadamente para atividades de sinalização e telecomunicações”, revela fonte oficial do Ministério das Infraestruturas.

Viabilizado por cerca de €1000 milhões de fundos comunitários, o plano Ferrovia 2020 contempla investimentos públicos na requalificação, modernização e expansão da rede ferroviária nacional na ordem dos €2130 milhões. Lançado pelo primeiro Governo de António Costa em 2016, previa investir o grosso destas verbas até 2020. Em causa estão múltiplas obras públicas espalhadas pelo país que cedo encalharam, ora na fase de projeto, de contratação ou de execução. Em 2018, o então ministro das Infraestruturas, Pedro Marques, chegou a assumir a derrapagem do Ferrovia 2020 para 2022. Antes da pandemia, a IP ainda contava concluir todas as obras até 31 de dezembro de 2023 de modo a beneficiar integralmente dos fundos europeus.