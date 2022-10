Governo reconduz Hélder Rosalino no Banco de Portugal para um mandato que vai quase a meio

O Governo reconduziu Hélder Rosalino como administrador do Banco de Portugal, mas o mandato para o qual agora foi nomeado já não será inteiro. Em 2024 terá de ser substituído. Tudo porque Centeno, quando era ministro, não o indicou na data indicada.

A nomeação foi revelada no comunicado emitido após a reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira, 30 de setembro: “O Governo aprovou, após audição e parecer favorável da Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da República, a renovação do mandato de Hélder Rosalino como Administrador do Banco de Portugal”.

Rosalino foi nomeado administrador do Banco de Portugal em setembro de 2014, ainda pelo Governo de Passos Coelho e com Maria Luís Albuquerque como ministra das Finanças, e o seu mandato terminou no mesmo mês de 2019. Contudo, Mário Centeno, na altura na pasta das Finanças de António Costa, não avançou com o dossiê, nem substituindo, nem reconduzindo, deixando Rosalino em funções, mas fora do seu mandato.

Passaram-se dois anos e João Leão só resolveu este problema em junho deste ano, quando mandou o nome para o Parlamento, como obriga a lei. A proposta inicial coube ao ministro das Finanças (desde o início deste ano que o governador do Banco de Portugal perdeu a faculdade de propor ele os nomes), tendo o nome depois sido enviado ao Parlamento, onde mereceu a aprovação parlamentar, para depois ser nomeado pelo Conselho de Ministros.

Como se passaram esses dois anos, o Governo contabiliza-os no mandato, pelo que Rosalino é nomeado agora para cinco anos iniciados em setembro de 2019, que se estendem até esse mês de 2024. Nessa altura, o antigo governante terá de ser substituído.

Banco de Portugal incompleto...

Com a nomeação de Hélder Rosalino, continuam a existir cinco membros na administração do supervisor liderada por Mário Centeno, em que apenas um é mulher, Ana Paula Serra. A presença do género sub-representado, que deve ser de 40% segundo a lei orgânica do Banco de Portugal, não é assegurada e será preciso nomear duas novas administradoras para que tal proporção seja cumprida.

Se fosse apenas indicada uma administradora, a percentagem ficaria em 33% (dois em seis); só com três administradoras, em sete elementos, é que se chegaria aos 40%.

A administração pode ter até 8 elementos (um governador, um a dois vice-governadores e três a cinco administradores).

Curiosamente, a exigência de mulheres nos órgãos de administração e de fiscalização é um dos aspetos que o Banco de Portugal e o Banco Central Europeu impõem aos bancos que supervisionam.

...CMVM e ASF também

Além da restante equipa da administração do Banco de Portugal, está ainda em falta a substituição de Gabriela Figueiredo Dias para a presidência da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e a nomeação para dois cargos na administração que estão vagos, bem como a nomeação de vogais para a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) – um deles, Filipe Serrano, está fora do seu mandato desde 2017.

Todas são responsabilidades de João Leão e Gabriela Figueiredo Dias já mostrou pouca disponibilidade para ficar muito tempo no cargo para lá do fim de mandato, que ocorreu no final de junho. Esta quinta-feira é o último dia de setembro.