Fundadores da Sensei vencem "Prémio João Vasconcelos"

Joana Rafael, Nuno Moutinho, Paulo Carreira e Vasco Portugal da Sensei venceram o "Prémio João Vasconcelos" e foram também considerados "Empreendedor do Ano" pela Startup Lisboa.

Esta quinta-feira foi anunciado o prémio que visa reconhecer e premiar o empreendedor ou equipa de empreendedores de um projeto com atividade permanente em Portugal que se destaque pela sua capacidade de liderança e pela evolução ao longo do ano.

Com o apoio dos fundadores da Startup Lisboa – Câmara Municipal de Lisboa, IAPMEI, Montepio Geral e Semapa Next -, o vencedor leva 10 mil euros para casa. Quem que se destacou entre os seis finalistas foi Joana Rafael, Nuno Moutinho, Paulo Carreira e Vasco Portugal, da Sensei.

A Sendei é uma startup portuguesa que criou tecnologia para automatizar as lojas físicas (sem recurso a scanning de produtos, pagamentos físicos ou caixas de checkout). Em abril deste ano a empresa angariou 5,4 milhões de euros para reforçar a expansão europeia.

Além da equipa de Joana Rafael - que subiu ao palco para receber o prémio e agradecer a todos - estavam também a jogo Christopher Barnese e Jeferson Valadares com Doppio, startup portuguesa especializada no desenvolvimento de jogos controlados por voz que este ano criou o jogo “Just Say the Word!” para a plataforma Zoom.

Outro dos finalistas era Hugo Venâncio, da REATIA, uma tecnológica virada para o mercado imobiliário com sede em Leiria. A REATIA usa tecnologias como big data ou inteligência artificial para disponibilizar relatórios de mercado ou outras soluções a empresas ligadas ao sector imobiliário, desde agências a bancos.

Marta Palmeiro era outra candidata a ganhar o prémio "Empreendedor do Ano". A finalista é cofundadora da StudentFinance, uma tecnológica que opera no sector financeiro, que financia educação de qualidade para os estudantes por forma a que estes entrem em carreiras com "alto impacto”. Os estudantes financiados pela empresa têm depois de dar uma percentagem do seu salário quando tiverem emprego.

Também Miguel Santo Amaro, um dos fundadores da Coverflex, era um dos finalistas da terceira edição do "Prémio João Vasconcelos". A Coverflex permite às empresas personalizar as suas ofertas de compensação aos trabalhadores, isto é, tudo o que é além do salário, como seguros de saúde, subsídios de alimentação ou outros benefícios.

Por fim, em jogo estava também Philip Källberg, da Shake, uma plataforma de gestão que tem como objetivo ajudar as empresas a potenciar o seu crescimento. A Shake trabalha tanto com grandes como com pequenas e médias empresas.

Além do prémio "Empreendedor do Ano", a terceira edição dos prémios trouxe uma novidade: o prémio "Melhor Pitch". Quem o levou para casa foi, mais uma vez, Joana Rafael, Nuno Moutinho, Paulo Carreira e Vasco Portugal, da Sensei - tendo assim uma dupla vitória e dupla subida ao palco esta noite.