CTT têm mais de meio milhão de encomendas paradas no armazém

Com a pandemia as pessoas passaram a fazer mais compras online, mas aquilo que, em teoria, seria uma forma mais confortável e simples de se abastecerem, transformou-se num quebra-cabeças. Os CTT garantem que, desde 1 de julho, já trataram mais de 450 mil encomendas que chegam de fora da União Europeia (UE), mas, nas suas instalações, têm mais de meio milhão de pacotes a acumular-se, sem chegarem ao destino. As queixas dos clientes, anteriores à entrada em vigor das novas regras de IVA, continuam a chover. Sem capacidade de resposta, a empresa ter-se-á visto forçada a recorrer a outros armazéns para guardar as encomendas.

As informações oficiais não permitem determinar, com precisão, quantas pessoas e empresas desesperam com o atraso das suas encomendas. Os CTT não dão dados sobre o número de queixas que recebem, não dizem quantos pacotes de origem extracomunitária têm no seu armazém nem tão pouco quantificam o número de encomendas que receberam e devolveram à origem. É tudo “informação interna”, que a empresa opta por não revelar. Entre os vários números pedidos pelo Expresso, só um foi facultado: entre 1 de julho e 21 de setembro “trataram” 450 mil encomendas que tiveram como origem um país extracomunitário. Um número que fica muito aquém das encomendas que estão por despachar.