Alqueva. EDIA reduz prejuízos em 40% até junho

A EDIA- Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva reduziu os prejuízos em cerca de 40%, comparando o primeiro semestre de 2021 com os mesmos seis do ano anterior.

O resultado líquido do exercício do primeiro semestre foi de -5.724.361 euros, que contrastam com os anteriores 9.577.154 euros, obtidos no período homólogo, divulga a empresa num comunicado publicado na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Esta empresa gere o empreendimento de fins múltiplos do Alqueva, nomeadamente a componente de regadio.

Os gastos caíram 15,28% no semestre, em particular no que diz respeito às provisões, que deslizaram 81,28% de 5,5 milhões para pouco mais de 1 milhão. As provisões eram, no primeiro semestre de 2020, a terceira rubrica mais significativa dentro dos gastos, e passam assim ao quinto lugar.

O fornecimento externo era o gasto mais significativo, mas desceu de 9,3 milhões para 8,4 milhões no mesmo horizonte temporal, quase 10%. Agora fica próximo do primeiro lugar, fazendo uma troca direta no pódio com as imparidades, que subiram de 7,5 milhões para 8,7 milhões. Os custos com mercadorias vendidas e matérias consumidas destacam-se como a maior subida, de 31,69%.

“Nesta análise os gastos e rendimentos não incluem o investimento realizado na Rede Secundária de Rega, que se anula por meio da variação de produção (investimento realizado nas obras integrantes da rede secundária do EFMA que são propriedade do Estado à exceção da Infraestrutura 12 e do perímetro da aldeia da Luz)”, lê-se no mesmo relatório.

Os rendimentos também caíram, embora menos. A queda mais abrupta, de 23,36%, foi nos subsídios à exploração, que passaram dos 142 mil euros para os 109 mil. Mas a maior fatia dos rendimentos, as vendas e prestações de serviços, também desceu, de 15,3 milhões de euros para os 14,5 milhões - cerca de 5%.

A EDIA recebeu em agosto o terceiro aumento de capital em 2021, repetindo o feito de 2020. Recebeu 7,6 milhões de euros do Estado, através de um aumento de capital aprovado a 9 de agosto e divulgado no final desse mês. Em março, tinha sido aprovada a injeção de capital pelo Estado de 40,6 milhões de euros para "fazer face ao serviço da dívida e investimento em curso". Em junho, havia sido aprovada outra injeção, dessa vez de 4,5 milhões de euros.

Os três aumentos de capital em 2020 foram de 3,3 milhões em março, 4,3 milhões em agosto e 13,8 milhões em outubro.