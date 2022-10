Taxa de desemprego recua para 6,4% em agosto

A taxa de desemprego em Portugal recuou novamente em agosto, fixando-se nos 6,4%, o correspondente a uma população desempregada de 325,9 mil pessoas.

Estes números são divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, que publicou esta quarta-feira as Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego.

Em julho, a taxa de desemprego situou-se em 6,6%, um valor que já se mostrava inferior em 0,2 pontos percentuais (p.p.) ao do mês anterior.

Os 6,4% verificados em agosto igualmente ficam 0,2 pontos percentuais abaixo da taxa de julho. Já em relação ao mesmo mês do ano anterior, a redução é de 1,8 p.p.

No que respeita ao desemprego, a faixa mais afetada são os jovens dos 16 aos 24 anos, que representam quase um quarto (22,3%) da população desempregada. As mulheres destacam-se com 7% de taxa de desemprego, face aos homens, que registam uma taxa de 5,5%.

Em paralelo, a taxa de emprego também diminuiu. Ficou nos 62,5%, abaixo dos 62,9% de julho.

Já a taxa de subutilização de trabalho manteve-se nos 12,6%, ou seja 667,8 mil pessoas. Esta taxa agrega, além dos desempregados, também os trabalhadores a tempo parcial que gostariam de trabalhar mais horas, os inativos disponíveis para trabalhar, mas que não procuram ativamente emprego e os inativos que procuram emprego, mas não estavam disponíveis no imediato para aceitar uma vaga.

A estimativa da população ativa no oitavo mês do ano situou-se em 5.124,8 mil pessoas, tendo diminuído 0,8% em relação ao mês precedente e aumentado 1,8% (90,4 mil) quando comparada com o mês homólogo. A população inativa (2.553,8 mil pessoas) aumentou 1,6% em agosto relação ao mês anterior, tendo diminuído 2,8% relativamente a agosto de 2020.