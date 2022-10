Governo vai entregar mais mil milhões à TAP, revela Ministro das Finanças

O ministro das Finanças, João Leão, adiantou em entrevista à Sábado que o Governo vai injetar mais cerca de mil milhões de euros na TAP em 2022, a juntar ao dinheiro que já foi entregue à transportadora.

A verba vai estar prevista no próximo Orçamento do Estado. "No Programa de Estabilidade já prevíamos cerca de mil milhões de euros para o ano, 990 milhões de euros [face a 970 milhões de euros este ano]", disse João Leão, adiantando que o dinheiro servirá para "capitalizar a TAP" e garantir que a transportadora tem "os rácios adequados financeiros para ser uma empresa credível, que possa funcionar saudavelmente". No total, a recuperação da TAP vai custar ao Estado dois mil milhões de euros.

Questionado sobre se há o risco de o plano de reestruturação não ser aprovado, João Leão disse não ver "qualquer razão" para que isso aconteça. "Temos todas as condições financeiras para que possa ser aprovado", acrescentou.

O plano foi entregue a Bruxelas em dezembro de 2020 e havia a expectativa de que fosse aprovado em março de 2021. Não foi isso que aconteceu, mas o documento já está, na prática, a ser aplicado.

A transportadora fez um corte de 25% na massa salarial e já reduziu o números de trabalhadores em mais de três mil - 1617 faziam parte do quadro, os restantes eram contratos a prazo. Antes da pandemia, tinha mais de 9000 trabalhadores, agora tem cerca de 7500. Está ainda em curso o despedimento coletivo de 82 trabalhadores.