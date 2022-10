Exportadores de gás sugerem estabilizar preços com contratos de longo prazo

Os preços do gás natural na Europa atingiram um recorde esta terça-feira, 28 de setembro, e a situação está a mexer com o equilíbrio do mercado energético a nível global. O Fórum de Países Exportadores de Gás (GECF, na sigla em inglês) defende que se deve apostar nos contratos a longo prazo indexados ao preço do petróleo.

“Estes desenvolvimentos recentes validam a posição há muito partilhada pelo GECF, de uma abordagem equilibrada para a transição energética” e “um acesso inclusivo e ininterrupto a fontes de energia modernas ao mesmo tempo que se destaca a segurança energética como um item de máxima importância na agenda global”.

Neste sentido, o fórum “apoia o papel fundamental de contratos de gás a longo prazo assim como um preço do gás baseado na indexação aos preços do petróleo”. O objetivo é “assegurar investimentos estáveis no desenvolvimento de recursos de gás natural”, ao proteger os compradores de gás natural e os fornecedores da volatilidade dos preços. O fórum assinala que estes contratos já são adotados no Qatar, Argélia, Rússia e outros membros.

Os preços do gás natural passaram a barreira dos 1000 dólares por cada 1000 metros cúbicos, atingindo os 1031 dólares. Há muitos fatores a contribuírem para o pico do gás na Europa. Sendo tempo de recuperação económica, as exigências crescem à medida da retoma.

A Ásia, com o preço do carvão também a disparar, acrescenta pressão, tornando menos viável economicamente esta energia fóssil como alternativa. E o petróleo também, pois está a atingir máximos de três anos, ultrapassando os 80 dólares por barril.

As reservas de gás na Europa também caíram para 71%, ou seja 15% abaixo da média dos últimos cinco anos. “O aumento dos preços é tipicamente passado para o consumidor”, alerta ainda o fórum.