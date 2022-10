Está aí o primeiro Rolls Royce elétrico. Chama-se Spectre e chegará aos clientes em 2023

Pode dizer-se que é um dia histórico para a mítica marca de luxo britânica. A Rolls-Royce Motor Cars anunciou esta quarta-feira que está iminente o teste de estrada do seu primeiro carro totalmente elétrico: o Spectre

“Hoje é o dia mais significativo na história da Rolls-Royce Motor Cars desde 4 de maio de 1904. Recorde-se que foi naquela data que os nossos fundadores, Charles Rolls e Sir Henry Royce, se conheceram e concordaram que iriam criar 'o melhor automóvel no mundo '”, sublinha Torsten Müller-Ötvös , presidente executivo da Rolls-Royce Motor Cars.

d.r.

Em comunicado divulgado pela empresa, o gestor reforça que “hoje, 117 anos depois, tenho o orgulho de anunciar que a Rolls-Royce iniciará o programa de testes na estrada para um novo produto extraordinário que elevará a revolução global do carro totalmente elétrico e criará o primeiro - e melhor - super produto de luxo desse tipo. Este não é um protótipo. É real, será testado à vista de todos e faremos as primeiras entregas do carro no quarto trimestre de 2023.”

Torsten Müller-Ötvös garante que, no lançamento deste modelo elétrico, foi preparado “o programa de testes mais exigente da história da Rolls-Royce”, que incluirá 2,5 milhões de quilómetros percorridos, pelos quatro cantos do mundo para levar o novo automóvel de luxo ao limite.

d.r.

Este Rolls-Royce foi batizado com o nome de Spectre, “tão poderoso e evocativo” quanto Phantom, Ghost e Wraith, reforça ainda o gestor da marca de luxo. “É um nome que se encaixa perfeitamente no ambiente etéreo e sobrenatural onde os nossos produtos existem”.

“Spectre é um nome dado a seres de outro mundo, sinónimo de grande poder, criaturas de um reino alternativo que fazem sua sentir a sua presença através de manifestações fugazes. Tão rapidamente aparece quanto se dissipa, deixando um rastro de alegria, energia e intriga”, enfatiza o presidente da empresa.