Portugal é o nono país da União Europeia com menor potencial para teletrabalho

Entre os 27 países da União Europeia, Portugal é o nono no que toca ao potencial mais baixo de passagem ao trabalho remoto. No segundo trimestre de 2020 a pandemia levou mais de um milhão de profissionais a trabalhar a partir de casa. Contudo, os dados da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho (Eurofound) e do Centro de Investigação Comum da Comissão Europeia revelam, segundo o “Jornal de Notícias”, que apenas 35,4% dos trabalhadores poderiam realizar as tarefas fora das instalações do empregador.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, consultados pelo mesmo jornal, no primeiro confinamento 22% ficaram em casa a trabalhar, sendo que já no início deste ano a percentagem foi de 21%. Tendo em conta o potencial apresentado, é uma diferença superior a dez pontos percentuais.

A responsável da Unidade de Vida Profissional da Eurofound, Barbara Gerstenberger, diz que houve “uma ligeira descida no trabalho a partir de casa entre julho de 2020 e março de 2021”. “É difícil imaginar que iremos voltar aos números de 2019", acrescenta. "A combinação entre querer, atrair e reter trabalhadores cuja preferência é por um regime híbrido, de a produtividade não ser penalizada e de permitir poupanças, pesa para que os empregadores aceitem e mantenham níveis mais elevados de teletrabalho", avalia.