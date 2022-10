Por que sai precipitadamente “o melhor presidente da história da CP”?

A 17 de setembro, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, avisava que estava a trabalhar com as Finanças para encontrar uma solução para a dívida de 2,1 mil milhões de euros da CP. Uma dívida que a impedia de financiar-se nos mercados, e que paralisava a empresa. Esta terça-feira, depois da demissão de Nuno Freitas, o governante mostrou compreensão e solidariedade para com o presidente dos Comboios de Portugal, que abandonou a liderança três meses antes do fim do mandato.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler