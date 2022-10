No coração dos Alpes suíços e de uma peculiar transição energética

Se os suíços lhe disserem para levar botas e não ténis, o melhor é mesmo levar botas e não ténis. Ou então está por sua conta e risco: caminhar mais de um quilómetro sobre um fino lençol de água num túnel estreito de pouco mais de um metro de largura deixá-lo-á com os pés encharcados. Mas no final a recompensa vale a pena. Eis-nos junto ao lago Muttsee, a quase 2500 metros de altitude, no cantão suíço de Glarus, nos Alpes. É final de setembro e apenas os cumes mais altos estão cobertos de neve. Na barragem, com um paredão de quase um quilómetro de comprimento, ainda estão diversos funcionários, de várias nacionalidades, a aproveitar o bom tempo para acelerar os trabalhos.

