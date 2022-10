Axpo considera Portugal “um mercado muito interessante” para contratos de energia de longo prazo

“Portugal é um mercado muito interessante para nós nos contratos de aquisição de energia (PPA)”, afirma Domenico de Luca, o diretor da divisão de trading da Axpo, grupo suíço que desde 2018 controla a portuguesa Goldenergy. Para o gestor, o mercado português continuará no radar da Axpo, não para novas aquisições, mas para alimentar a ambição da companhia suíça de crescer organicamente.

Num encontro com jornalistas em Baden, onde a Axpo tem a sua sede, Domenico de Luca sublinhou que foi em Portugal, há cerca de três anos, que a empresa celebrou o seu primeiro PPA na Península Ibérica. E o facto de o mercado português estar de momento a assistir a uma vaga de investimento em grandes centrais fotovoltaicas permite à Axpo projetar um futuro com novas oportunidades para a contratação de longo prazo.

Embora a Axpo não seja a única companhia de olho nos contratos de longo prazo, a verdade é que a disparidade entre o reduzido custo da energia de uma central solar e o elevado preço grossista atual da eletricidade permite olhar para os PPA como uma ferramenta útil para, algures no meio desse intervalo, encontrar preços estáveis e previsíveis para os consumidores intensivos de energia e remunerações seguras para quem pretende investir em centrais fotovoltaicas.

Esta ambição do grupo suíço torna-se especialmente relevante num momento em que muitas indústrias (não só em Portugal mas pela Europa fora) olham com preocupação para os elevados preços grossistas da eletricidade e do gás natural, que vão renovando máximos históricos sem que se consiga perspetivar quando acabarão os sucessivos recordes.

O presidente executivo (CEO) da Axpo, Christoph Brand, não se compromete com detalhes sobre a operação portuguesa. “Se houver boas oportunidades para investir em fotovoltaicas em Portugal lá estaremos”, observou o CEO da Axpo, numa apresentação da empresa a jornalistas de Portugal, Espanha e Itália, países onde o grupo suíço deposita boa parte das suas perspetivas de crescimento para os próximos anos.

Com mais de 5 mil trabalhadores, lucros anuais de 826 milhões de francos suíços (762 milhões de euros ao câmbio atual) e uma capacidade instalada de fontes renováveis de 16.600 megawatts (MW), a Axpo é uma das maiores empresas do sector elétrico da Suíça (mas de dimensão inferior à portuguesa EDP, por exemplo) e também um grupo com presença relevante na compra e venda (trading) de eletricidade (e outros produtos energéticos) na Europa.

Além dos 4.378 MW instalados na Suíça (sobretudo em hídricas, biomassa, fotovoltaicas e eólicas), a Axpo, conta com capacidades instaladas de 377 MW em França, 195 MW na Alemanha e volumes mais reduzidos em Itália e Espanha.

Os objetivos da empresa passam por até 2030 alcançar 10 gigawatts (GW) de capacidade fotovoltaica a nível global, 3 GW de eólicas no mar e ainda quadruplicar o atual volume de energia contratada a longo prazo através de PPA.

Domenico de Luca acredita que o crescimento da Axpo será feito essencialmente “na área do retalho”. “Nós tomamos o risco dos clientes e gerimo-lo. E gerimos o nosso negócio como uma atividade feita à medida dos clientes. Nunca seremos a maior companhia de energia. Não estamos a vender apenas uma commodity. Ela é um veículo da nossa oferta e a diferenciação vem da gestão de risco”, nota o gestor.

De acordo com o mesmo responsável, a Axpo procura diferenciar-se das tradicionais utilities ao abordar os clientes empresariais com soluções flexíveis, que podem passar não apenas por preços fixos mas também por tarifários variáveis e indexados aos preços de mercado, estratégias de cobertura de risco, entre outras ferramentas, que podem ajudar as indústrias a mitigar o problema da volatilidade do custo da energia.

Em Portugal a presença direta da Axpo é apenas no mercado empresarial (o mercado residencial está coberto pela Goldenergy). Segundo dados da ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, a empresa suíça tem 0,4% do total de clientes do mercado liberalizado de eletricidade em Portugal (e a Goldenergy tem uma quota de 3,3%), mas em volume de energia fornecida a quota da Axpo ascendia em junho a 3,1%, sendo o quinto comercializador de eletricidade no país, atrás da EDP (41,7%), Endesa (17,8%), Iberdrola (13,4%) e Galp (7,7%).

No encontro com jornalistas em Baden (uma pequena cidade a pouco mais de 20 quilómetros de Zurique, que alberga igualmente a sede da multinacional ABB), Domenico de Luca sublinhou que a estratégia da Axpo passa por conservar uma presença local no máximo de geografias possível. “Queremos estar nos mercados localmente, porque queremos poder falar com os reguladores e outras entidades nas línguas locais”, explicou o diretor da divisão de Trading da Axpo.

Preços recorde? “O mercado tem funcionado muito bem”

A vaga de preços recorde na eletricidade e no gás em vários mercados europeus é vista sem sobressaltos pelos responsáveis da companhia suíça. “O mercado tem funcionado muito bem”, afirma Domenico de Luca, que admite que a empresa “provavelmente” terá “um bom ano”, não por causa dos atuais preços grossistas, mas por causa da sua aposta em PPA.

Christoph Brand, o CEO do grupo suíço (de capitais públicos), sublinha que a atual conjuntura de preços recorde “é uma combinação de vários fatores e não deve ser vista como um novo normal”. O preço no futuro, vaticina o gestor, “será mais baixo”. Quando? Christoph Brand não arrisca dizer.

Domenico de Luca acrescenta que as empresas do sector estão a firmar contratos a um ano em torno de 100 euros por megawatt hora (MWh), mas a dois anos o preço desce para 80 euros. O mesmo responsável alerta que a vaga de preços recorde na eletricidade está a ser alimentada por uma crise em torno do gás, quando se avizinha o Inverno.

“A armazenagem de gás devia estar a 90% neste momento. Estamos a 70%. É um valor muito baixo”, nota o diretor da Axpo.

Christoph Brand acrescenta que hoje “há muitos investidores a entrar no mercado e a querer construir projetos de energias renováveis o mais depressa possível”. A conjuntura de preços recorde nos mercados grossistas não o assusta. “No longo prazo não vemos um problema, desde que os governos não tomem decisões que afastem os investidores”, realça.

E quanto ao mercado de licenças de emissão de dióxido de carbono? Domenico de Luca nota que a subida do custo dessas licenças (que também penaliza o custo de produção das centrais termoelétricas) “é o resultado de opções políticas para descarbonizar” e refere que “provavelmente” a cotação atual de 60 euros por tonelada de CO2 “não será suficiente”. “Provavelmente precisaremos de preços de 80 a 90 euros”, sublinha.

Ao olhar para o atual momento do mercado ibérico de eletricidade, Domenico de Luca não hesita em afirmar que “o mercado marginalista continua a ser o melhor sistema”. “Quando uma empresa de energia faz um investimento a 20 anos fá-lo não a pensar no curto prazo, mas sim no longo prazo, sabendo que nesse período o preço de mercado sobe e desce”, aponta.

Domenico de Luca acredita que os governos devem procurar soluções para apoiar as famílias com maiores dificuldades para pagar a sua fatura de energia, mas isso é “uma história diferente” da intervenção no funcionamento do mercado grossista, como a que o governo espanhol já anunciou.

“As más ideias são contagiosas. Infelizmente já um risco de as medidas [de Espanha] se espalharem”, lamenta o mesmo responsável.

*O Expresso viajou a Baden, Suíça, a convite da Axpo.