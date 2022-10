Técnicos superiores perdem até 34% de salário no Estado

A frase é do primeiro-ministro, António Costa, em entrevista ao Expresso, no final de agosto: “É absolutamente fundamental a valorização da carreira dos técnicos supe­riores.” Uma afirmação que reconhece a dificuldade que a Administração Pública (AP) tem para atrair e reter profissionais muito qualificados em áreas onde há muita concorrência dos privados na contratação. É o caso de juristas/advogados, economistas/gestores e engenheiros de várias especialidades, integrados na carreira geral de técnico superior e onde, do início ao topo, o sector privado paga acima do público. As perdas na remuneração base mensal ao longo da carreira são, em média, de 34% para juristas/advogados se trabalharem na AP, ultrapassando os 20% em vários outros casos.

