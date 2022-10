Infraestruturas de Portugal já recebeu quase €900 milhões do Estado só este ano

A Infraestruturas de Portugal, que assegura as redes rodoviária e ferroviária no país, precisou de antecipar o recebimento de fundos e dos aumentos de capital previstos pelo Estado para conseguir fazer face às suas obrigações, segundo inscreve a própria empresa no relatório e contas relativo ao primeiro semestre, publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

As dificuldades sentidas no primeiro semestre, desde o constrangimento orçamental aos efeitos da pandemia, "reforçaram a necessidade da IP solicitar atempadamente a antecipação temporária de fundos disponíveis (que permitissem comprometer os pagamentos das Parecerias Público-Privadas) e operações de aumento de capital previstas em sede de OE 2021", indica o documento. Medidas em que se inclui o aumento de capital de 721 milhões de euros “para pagamento de despesa com PPP e serviço da dívida”, sendo que a primeira parcela, classificada como investimento, é muito mais significativa.

Esse reforço foi concretizado em três fases: fevereiro, abril e junho. A IP tinha, no fim de junho, um capital social de 8,98 mil milhões de euros, uma diferença considerável face aos 2,56 mil milhões que apresentava quando foi constituída, em 2015, na fusão entre a Estradas de Portugal e a Refer.

Mas os aumentos de capital da IP, numa altura de aposta na ferrovia, não se ficaram por aqui. A 9 e 10 de setembro, foi decidido aumentar ainda mais, num total de 147 milhões de euros, passando agora o capital social a superar os 9 mil milhões. Neste caso, não há referência sobre se há alguma antecipação face ao previsto. A informação sobre estes dois reforços de capital consta no relatório e contas nos “eventos subsequentes”, por terem acontecido após o fim de junho (data de referência do documento), pelo que ainda há poucos dados.

“Desde a criação da IP que o acionista adotou uma política de capitalização da empresa com duplo objetivo: no curto prazo, suprir as necessidades de financiamento e no médio e longo prazo, adequar a estrutura de capitais à natureza dos seus ativos”, é o que explica a empresa presidida por António Laranjo, que está na tutela de Pedro Nuno Santos.

Estado também financia

O Estado é também um financiador da IP, sendo que para novembro está agendado o reembolso de dívida por parte da empresa (já adiado um ano face ao anterior, sem juros).

“As amortizações previstas para o 2.º semestre de 2021 apresentam um valor bastante expressivo (2.812,8 milhões de euros), refletindo essencialmente o reembolso dos empréstimos do Estado em novembro (2.220,9 milhões de euros)”, aponta o relatório e contas – facto aliás referido na auditoria da BDO, em que deixa várias ênfases, um delas sobre este tema. Mas a administração da empresa tem uma expetativa: “sobre os empréstimos do Estado atribuídos para o financiamento da rodovia, a IP prevê que seja concedida nova moratória em novembro nos mesmos moldes das moratórias anteriormente concedidas”.

Ainda assim, a dívida financeira do grupo desceu: “A dívida financeira do Grupo IP no final de junho de 2021 fixou-se em 4.742,1 milhões de euros, o que significa um decréscimo de 42,7 milhões de euros face aos 4.784,8 milhões de euros de dezembro de 2020”.

Prejuízos de 39 milhões

Além dos aumentos de capital, também foram antecipados os fundos disponíveis de contribuição do serviço rodoviário (em 385,4 milhões de euros) e a “utilização temporária de 36,9 milhões de euros do saldo de gerência, exclusivamente para gestão de tesouraria sem alteração da dotação disponível, para pagamento da sentença judicial à concessionária RAL”. Esta concessionária do Algarve Litoral está há anos em diferendo com a IP, que, por decisão do tribunal arbitral neste semestre, teve de pagar cerca de 30 milhões, e agora 1,26 milhões de euros por mês.

Olhando para o resultado líquido, a IP - cuja administração está em final de mandato e aguarda uma decisão da tutela até ao final do ano - registou prejuízos de 39 milhões de euros nos primeiros seis meses deste ano, aliviando as perdas face ao mesmo período de 2020 (48,5 milhões).