Efacec pode precisar de novo financiamento

Até ser vendida, a Efacec pode vir a precisar de um novo financiamento — adicional aos €70 milhões de empréstimo garantido que recebeu já depois da nacionalização, em junho de 2020. Ângelo Ramalho, o presidente executivo, confessou que a empresa está condicionada na sua atividade de mercado, nomeadamente na captação de novos clientes, por falta de instrumentos financeiros para operar. “Estamos confinados no acesso à banca”, admitiu Ângelo Ramalho em entrevista ao “Jornal de Negó­cios”. E tudo indica que a Efacec assim poderá continuar até encontrar um novo acionista. É que a Parpública — a gestora das participações do Estado e com dois administradores não-executivos no conselho de administração da Efacec — afasta (aparentemente) a possibilidade de voltar a garantir um financiamento bancário. “O acio­nista não substitui o papel do sector financeiro no relacionamento com a empresa”, disse a Parpública numa curta resposta ao Expresso quando questionada sobre se estaria disponível para garantir um novo financia­mento bancário à Efacec. A mesma pergunta seguiu para as Finanças, e ficou sem resposta.

Após a nacionalização dos 71,73% de Isabel dos Santos, já entraram na Efacec, em empréstimos bancários, €70 milhões, os últimos €10 milhões em junho. Empréstimos que já se terão esgotado. E entre os quadros da Efacec teme-se que haja dificuldade em prosseguir a atividade com normalidade e pagar os salários nos próximos meses. A preocupação face à frágil situação financeira da empresa existe, inclusive, entre os acionistas minoritários — o administrador executivo designado pela José de Mello e a TMG, Rui Diniz, noticiou o jornal online “ECO”, terá mostrado preocupação numa reunião, esta semana, sobre a possibilidade de a empresa estar com um resultado operacional (EBITDA) negativo de €12 milhões até setembro. A confirmar-se, é uma má notícia. A Efacec, refira-se, reportou um aumento da faturação em 30%, para €137 milhões, no primeiro semestre e um EBITDA positivo de €1,8 milhões.