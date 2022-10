Comercializadores de energia temem insolvências com turbulência dos preços da energia

A Associação dos Comercializadores de Energia no Mercado Liberalizado (ACEMEL) entende que o preço atual do mercado regulado está desajustado da realidade e a criar pressão sobre os comercializadores independentes, que podem cair na insolvência.

Num comunicado dirigido à imprensa, a ACEMEL assinala que o atual preço da tarifa regulada não representa o valor de mercado atual nem a melhor estimativa de preço para 2022, pelo que “constitui um incentivo à circulação dos consumidores do mercado liberalizado para o regulado, constituindo um desvio face ao que se encontra previsto pelas regras europeias para o mercado energético”.

"Esta determinação de tarifa administrativamente e fora da lógica de mercado terá como efeito, em nosso entender, consequências nefastas para os comercializadores independentes (sem produção significativa) que operam no mercado livre, podendo levar à insolvência de muitos daqueles”, alerta a ACEMEL. Neste sentido, a associação “apela ao apoio, por via dos incentivos económicos que se reputem por necessários, dos comercializadores independentes”.

Paralelamente, a mesma associação assinala que esta situação pode representar um entrave para potenciais investidores “que queiram trazer inovação e serviços”. As comercializadoras falam de “investidores inseguros” com as mudanças e afirmam que as instituições financeiras “face a esta instabilidade, consideram a energia um setor de risco”, limitando os apoios às fornecedoras de energia.

O mercado grossista da eletricidade, onde os comercializadores compram a energia que irão posteriormente vender aos clientes finais, tem batido sucessivos recordes, mantendo-se em níveis anormalmente altos, o que tem sido motivo de preocupação entre os vários atores do mercado. Para responder a estes receios, o Governo avançou esta terça-feira que iria tomar um conjunto de medidas que asseguram que não haverá aumento do preço da eletricidade para os consumidores domésticos no mercado regulado. No total, o Governo conta com uma "almofada" de mais de 800 milhões de euros para acomodar o impacto da turbulência no mercado grossista.

As críticas da ACEMEL surgem apesar do reconhecimento de que algumas das medidas avançadas pelo Governo têm mérito.

A redução do valor das tarifas de acesso, uma das componentes da fatura da luz que não está diretamente ligada aos preços da energia, é uma das iniciativas aplaudidas pela ACEMEL.