Riqueza criada em Portugal no segundo trimestre ficou 1,9% abaixo do pré-crise. Administrações Públicas já estão acima

A riqueza criada na economia portuguesa no segundo trimestre deste ano ainda não atingiu o patamar registado no mesmo período de 2019, antes da crise pandémica se abater sobre o país. Mas, por pouco. O Valor Acrescentado Bruto (VAB) do total da economia ficou 1,9% abaixo dessa fasquia, indicam as Contas Nacionais Trimestrais por sector institucional, publicadas esta quinta-feira. Por trás deste número, contudo, estão comportamentos diferentes dos vários sectores. O VAB de empresas, instituições financeiras e famílias permanece aquém do pré-crise, mas no caso das Administrações Públicas, está acima desse patamar.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler