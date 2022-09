BCP valoriza mais de 8% e PSI-20 fecha em alta

O principal índice português fechou, pela terceira sessão consecutiva, em alta, em linha com a maioria das bolsas europeias à excepção do Footsie britânico, que fechou praticamente flat. O PSI-20 cresceu esta quinta-feira 1,29% para os 5457,53 pontos, com 13 cotadas a fechar em alta e seis em baixa.

O sentimento dos mercados melhorou face ao nervosismo do início da semana com a acalmia em torno da Evergrande, estando posto de parte um default imediato da gigante chinesa do imobiliário. Entretanto, a Fed atualizou as suas perspetivas relativamente ao futuro dos estímulos monetários, cada vez mais perto do fim.

A cotada que mais subiu foi o BCP, que disparou 8,26% para os 0,1415 euros por ação, no 1.º lugar de um pódio ocupado pela Semapa (mais 2,53% para os 12,14 euros) e pela Corticeira Amorim (mais 2,25% para os 11,82 euros).

A Galp Energia e a EDP Renováveis subiram, respetivamente, 1,39% e 1,07% para fecharem nos 8,908 euros e 22,64 euros.

No vermelho encerraram os pesos-pesados Jerónimo Martins e EDP, em queda de 0,42% para os 17,7 euros, e de 0,04% para os 4,648 euros, respetivamente.