EDP Renováveis fornece energia verde à Procter & Gamble em Espanha

A EDP Renováveis irá vender energia verde, proveniente de dois projetos em Espanha, à Procter & Gamble, num contrato a 15 anos, anunciou esta quinta-feira a empresa em comunicado à CMVM.

Os projetos em questão são "o parque solar Peñaflor, em Valladolid, com 100 MWac de capacidade instalada e com início de operações esperado para 2023" e o parque eólico "Sierra de la Venta, em Albacete, com 47,5 MW de capacidade instalada e com início de operações esperado para 2023".

Neste último, 27,5 MW dos 47,5MW dizem respeito à Procter & Gamble, "enquanto que os restantes 20 MW foram já assegurados através de um CAE [contrato de aquisição de energia] anunciado em maio de 2021", segundo o comunicado.

A energética estima que este acordo com a produtora de bens de consumo "evite mais de 130 milhares de toneladas de emissões anuais de CO2", segundo o documento.

Com este novo acordo, a EDP tem agora 0,6 GW (gigawatts) de capacidade assegurada em Espanha para instalar de 2021 em diante.