Novo recorde no preço da eletricidade no mercado ibérico previsto para quarta-feira

O preço grossista da eletricidade na Península Ibérica vai bater outro recorde na quarta-feira, 15 de setembro. De acordo com o preço publicado no Omie.es, no mercado ibérico o valor médio diário atingirá os 172,78 por megawatt hora (MWh), numa altura em que os preços da energia já são a componente que mais provoca a subida da taxa de inflação no país vizinho.

A sucessão de recordes no preço grossista do mercado ibérico espelha o aumento do custo do gás natural no mercado internacional e também os preços recorde das licenças de emissão de dióxido de carbono.

Nos períodos em que as fontes renováveis não abundam e não conseguem suprir a totalidade da procura o sistema elétrico tem de recorrer a centrais termoelétricas, ficando mais exposto aos elevados preços das centrais de ciclo combinado a gás natural.