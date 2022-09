Energia ilumina caminho do PSI-20 na abertura desta terça-feira

O PSI-20 negociava em alta de 0,3% para os 5417,74 pontos no arranque da sessão desta terça-feira. Na Europa, a tendência já era mista, entre ganhos e perdas, com o Eurostoxx 50 a cair 0,094%.

As cotadas de energia eram, entre os pesos-pesados, as principais locomotivas da praça portuguesa à primeira hora da manhã. A REN liderava os ganhos com uma valorização de 1,59% para os 2,555 euros, coadjuvada pela Galp Energia, que subia 1,04% para os 8,198 euros por ação. A EDP Renováveis subia 0,8% para os 22,64 euros, ao passo que a EDP crescia 0,41% para os 4,846 euros.

Entre outras grandes cotadas, o BCP apresentava igualmente ganhos, avançando 0,69% para os 0,1318 euros, ao passo que a Jerónimo Martins apreciava 0,28% para os 17,815 euros por título.

A Navigator e a Ibersol eram as únicas cotadas que, nos primeiros momentos de negociação, se mantinham inalteradas face ao preço de fecho de segunda-feira, nos 3,122 euros e 5,86 euros, respetivamente.

A Semapa e a Pharol eram, por sua vez, as únicas a apresentar perdas, recuando 2,56% e 0,63% para os 12,18 euros e 0,0952 euros, respetivamente.