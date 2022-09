EDP Renováveis assegura meia centena de projetos de energia solar para a Walmart

A EDP Renováveis firmou 39 novos contratos para pequenas centrais solares em supermercados da norte-americana Walmart, a somar a outros 12 projetos que já tinha conquistado junto daquela retalhista no ano passado, informou a empresa portuguesa em comunicado.

"Este novo e importante passo numa parceria iniciada em 2020 aumenta, assim, para 51 o total de projetos de geração distribuída com a multinacional retalhista, instalados em sete diferentes estados dos EUA (Arizona, Califórnia, Illinois, Nova Jersey, Louisiana, Maryland e Carolina do Sul). Os contratos foram celebrados pela subsidiária da EDPR no país, a EDP Renewables North America", explica a EDP Renováveis.

Estes 51 contratos incluem instalações em telhados mas também montagens de centrais fotovoltaicas no solo e terão uma produção conjunta de 38,3 megawatt hora (MWh) por ano.

Além destes projetos de energia solar distribuída, a EDP Renováveis também firmou, em 2018, três contratos de longo prazo de venda de energia eólica à Walmart, que viabilizaram a construção de outros três parques eólicos nos Estados Unidos da América, com uma capacidade conjunta de 233 MW.