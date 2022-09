Banco é Caixa? A espanhola Caja Rural del Sur acha que não e a CGD foi para tribunal

É um banco espanhol, tem uma presença com vertente rural, resulta da fusão de cooperativas de crédito e a sua sede é em Sevilha. O seu peso é no calor da Andaluzia mas, no ano passado, a Caja Rural Del Sur quis rumar ao também soalheiro sul português. Até já tem parceria com empresários algarvios. Em terreno nacional, registou uma marca: Caixa Rural Do Sul. Problema: não foi do agrado da Caixa Geral de Depósitos.

