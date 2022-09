Taxas dos novos certificados Poupança Valor vão dos 0,70% aos 1,60% em sete anos

As taxas de juro dos novos Certificados do Tesouro Poupança Valor (CTPV), aprovados hoje pelo Governo, vão desde os 0,70% nos primeiros dois anos até aos 1,60% no sétimo, foi esta sexta-feira publicado em Diário da República (DR).

De acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 131-B/2021, que cria os CTPV, estes novos certificados "são produtos destinados a cidadãos com menor necessidade de liquidez, dado que dispõem de uma maturidade longa (de sete anos) e de um prémio adicional em função da evolução da economia nacional".

O Conselho de Ministros aprovou hoje eletronicamente a resolução que cria os Certificados do Tesouro Poupança Valor (CTPV), um novo produto de poupança com "taxa fixa garantida", foi anunciado.

Além da taxa de 0,70% nos primeiros dois anos, 0,80% no terceiro, 0,90% no quarto, 1,00% no quinto, 1,30% no sexto e 1,60% no sétimo, a partir do terceiro ano há uma valorização em função da evolução do Produto Interno Bruto (PIB).

"A taxa de juro a partir do 3.º ano é acrescida de um prémio em função do crescimento médio real do Produto Interno Bruto", pode ler-se no texto legislativo hoje publicado.

O prémio "corresponde a 20 % do crescimento médio real do PIB a preços de mercado (taxa de variação em volume homóloga arredondada a uma casa decimal, segundo informação disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatística)", refere o Governo.

O executivo esclarece ainda que "o prémio apenas tem lugar no caso de o crescimento médio real do PIB ser positivo e fica limitado a um máximo de 1,50 % em cada ano", especificando-se também o mesmo "não é corrigido retroativamente em resultado de revisões posteriores das estimativas do PIB".

O valor mínimo de subscrição são 1.000 euros (cada unidade vale 1 euro) e o máximo 1 milhão de euros, e quanto a resgates antecipados podem ser feitos apenas "no prazo de um ano a contar da data-valor da subscrição".

"Decorrido o 1.º ano podem ser efetuados resgates, em qualquer momento do tempo, acarretando a perda total dos juros decorridos desde o último vencimento de juros até à data de resgate", pode ler-se no texto hoje publicado.

O resgate pode "ser na totalidade das unidades subscritas ou, no caso de ser parcial, o total das unidades remanescentes não pode nunca ser inferior a 1.000 unidades".

De acordo com o Governo, "este produto vem substituir os anteriores Certificados do Tesouro Poupança Crescimento, cujas novas subscrições ficam suspensas".

Em resposta a questões da agência Lusa, o Ministério das Finanças justifica a criação deste produto com "a atual situação dos mercados financeiros, caracterizada, designadamente, pela redução das taxas de juro, incluindo dos títulos de dívida pública transacionados em mercado", que leva à "criação de novos valores escriturais nominativos", precisamente os CTPV, e à suspensão de novas subscrições dos CTPC.

A finalidade, segundo a fonte oficial do gabinete do ministro João Leão, é "continuar a ser assegurada uma gestão adequada e prudente da dívida pública portuguesa" e permitir o acesso à dívida por parte dos cidadãos.

Os Certificados do Tesouro Poupança Crescimento (CTPC) tinham sido lançados em 2017, com uma taxa fixa que começa nos 0,75% e que chega aos 2,25% no último ano.