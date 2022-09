Paypal e Mastercard lançam cartão de débito para clientes empresariais em Portugal

A Paypal e a Mastercard irão lançar um cartão de débito para clientes empresariais em Portugal que oferecerá a possibilidade de cashback (reembolso) de despesas elegíveis, anunciam as empresas de pagamentos em comunicado, esta sexta-feira.

O cartão já se encontrava disponível na Áustria, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos (onde foi lançado pela Paypal, em 2003), somando-se agora a esta lista, além de Portugal, a Finlândia, Bélgica e Holanda.

Segundo as entidades, o cartão de débito visa um acesso mais rápido da parte das pequenas empresas a fundos depositados no Paypal e disponibiliza um cashback de 0,5% em dinheiro sobre gastos elegíveis.

O cartão, detalham, "não tem taxas mensais, não tem taxas de câmbio" e tem uma taxa fixa de 2 euros por cada levantamento em Multibanco.

"Nos mercados europeus onde está atualmente disponível, o cartão de débito empresarial Paypal Mastercard é utilizado frequentemente para a compra de serviços de marketing digital e bens de retalho, enquanto nos Estados Unidos o cartão é usado com maior frequência para a compra de serviços comerciais e bens essenciais do dia-a-dia, como mercearias", detalham as empresas.