Criatividade. Portugal em terceiro na corrida aos prémios Novo Bauhaus Europeu

Portugal é o terceiro país com mais finalistas na primeira edição dos Prémios Novo Bauhaus Europeu. Trata-se de uma iniciativa promovida pela Comissão Europeia para mobilizar arquitetos, designers, engenheiros, cientistas, estudantes e demais mentes criativas em torno de um modo de vida mais sustentável e inclusivo, em linha com o Pacto Ecológico Europeu.

Os vencedores serão anunciados no próximo dia 16 de setembro pela presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen, a comissária para a coesão e reformas, Elisa Ferreira e a comissária para a inovação, Mariya Gabriel.

A primeira edição Prémios Novo Bauhaus Europeu recebeu mais de duas mil candidaturas de toda a União Europeia.

Espanhóis e italianos dominam entre os finalistas. Mas as oito candidaturas finalistas vindas sobretudo do Porto - mas também de Matosinhos, Leiria e Almada - valem a Portugal o terceiro lugar na corrida à primeira edição destes prémios da Comissão Europeia.

O prémio “Novo Bauhaus Europeu” tem €30.000 para recompensar exemplos já existentes. E o prémio "Estrela Ascendente do Novo Bauhaus Europeu" é de 15.000 euros para ideias ou conceitos inovadores propostos por jovens talentos.

Na corrida ao prémio “Novo Bauhaus Europeu” está a “plataforma de sustentabilidade AYR” desenvolvida pelo CEiiA em Matosinhos para quantificar as emissões poupadas de CO2 e o mobiliário “Faz com as tuas mãos” desenvolvido em Leiria.

Portugal tem ainda seis nomeações aos prémios “Estrela Ascendente do Novo Bauhaus Europeu”.

Com uma nomeação, vem de Almada o protótipo de tecnologia “Toca” e do Porto o projeto multidisciplinar de design colaborativo “Theform”.

Com duas nomeações a categorias diferentes, são finalistas mais duas ideias oriundas do Porto: um novo conceito de “inclusão socio-ambiental” envolvendo plantas medicinais e outro projeto mais ligado às artes e à tecnologia “SongTiles: physical media for streaming”.

Os prémios dividem-se em dez categorias para as quais a Comissão Europeia procura exemplos inspiradores: técnicas, materiais e processos de construção e design; construção num espírito de circularidade; soluções para a co-evolução do ambiente construído e da natureza; espaços urbanos e rurais regenerados; produtos e estilo de vida; património cultural preservado e transformado; locais reinventados para encontro e partilha; mobilização da cultura, artes e comunidades; soluções de vida modulares, adaptáveis e móveis; e modelos educativos interdisciplinares.