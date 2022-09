PSI-20 fecha em baixa sensível ao efeito BCE. Europa em dia de indecisão

O PSI-20 recuou 0,45% para os 5.339,36 pontos na sessão desta quinta-feira horas depois do Banco Central Europeu ter anunciado o início da diminuição do programa de compra de ativos de apoio à economia durante a crise do Covid-19. Na Europa, as bolsas fecharam mistas: o DAX subiu 0,082% e o CAC avançou 0,24%. Já o Footsie fechou em queda de 1,01%. O índice composto Eurostoxx 50 fechou com uma ligeira queda de 0,00096%.

A cotada que mais perdeu valor na sessão desta quinta-feira foi a Galp Energia, fechando nos 8,238 euros depois de uma queda de 1,62%. A Pharol e a Ramada recuaram igualmente acima dos 1%, encerrando a sessão em baixa de 1,35% e 1,02% para os 0,0951 euros e 5,82 euros, respetivamente.

Além da Galp, a energia fechou toda no vermelho. A EDP e a EDP Renováveis perderam 0,47% e 0,81% para os 4,685 euros e os 22 euros, respetivamente. A REN depreciou 0,2% para os 2,58 euros.

Os pesos pesados BCP e Jerónimo Martins, por sua vez, perderam valor na sessão desta quinta-feira. O banco fechou em queda de 0,31% para os 0,1288 euros, ao passo que a retalhista encolheu 0,78% para os 17,86 euros.

Apenas três cotadas fecharam em alta, lideradas pelos CTT, que apreciaram 2,52% para os 4,675 euros por título.