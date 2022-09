INE descarta culpas no ‘trambolhão’ de Portugal no ranking europeu da inovação

Dois meses e meio após a divulgação do Painel Europeu da Inovação da Comissão Europeia, é cada vez mais evidente o incómodo do Estado português com a descida de sete lugares naquele que é o grande ranking de inovação da União Europeia (UE). Desconforto não com Bruxelas, mas com os próprios dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) que ditaram tão “brutal”, “surpreendente” ou “contraditória” queda. Ouviu o Expresso de diferentes fontes.

Entre 2016 e 2020, Portugal conseguira subir seis lugares e ascender ao grupo dos países europeus “fortemente inovadores”. Mas em 2021 afundou de 12º para 19º no ranking da UE, colapsando da melhor posição de sempre para a pior em mais de uma década. E a culpa nem foi da pandemia, já que a maioria dos indicadores deste ranking de 2021 têm um ano de referência anterior a 2020 (ver gráfico).